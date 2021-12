Nel posteggio delle biciclette della stazione con un falcetto, denunciato

CREMONA - E' stato notato e poi fermato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Cremona mentre, nel primo pomeriggio, si aggirava nei pressi delle rastrelliere adibite a parcheggio delle biciclette nella stazione ferroviaria, brandendo una falce. I poliziotti procedevano pertanto al controllo del giovane straniero e chiedevano delucidazioni in ordine all’oggetto che lo stesso portava con sé: il ragazzo si giustificava affermando che lo strumento da taglio doveva essere impiegato per rompere la catena della sua bicicletta, in quanto aveva rotto la serratura del lucchetto. Alla luce delle circostanze, i poliziotti ritenevano opportuno procedere ad accertamenti più approfonditi che comportavano il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria del giovane per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. L’arma impropria, complessivamente lunga 41 centimetri di cui 28 di lama, veniva sequestrata.