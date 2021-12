Silvio Garattini presenta "Il futuro della nostra salute"

CREMONA - Venerdì 10 dicembre alle 18, al teatro Filo, Silvio Garattini presenta il suo libro "Il futuro della nostra salute". Il medico e libero docente in Chemioterapia e Farmacologia, fondatore e Direttore dell’Istituto Mario Negri, illustra un ampio spettro di proposte concrete per cambiare il sistema sanitario nazionale e spiega come dovremmo immaginare il futuro della nostra salute. All'incontro, organizzato dalla Società Filodrammatica Cremonese in partnership con A.R.M.R. - Fondazione aiuti per la ricerca delle malattie rare, si partecipa esibendo Green Pass, osservando il distanziamento e indossando la mascherina. L'ingresso è gratuito. Presente un book corner, allestito in collaborazione con la Libreria Del Convegno, per la distribuzione del libro.