Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciata una 38enne

CREMA - Una cittadina straniera di 38 anni, residente in un paese del cremasco, è stata denunciata dai carabinieri per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. L’attività investigativa dei militari di Crema si è sviluppata attraverso un’attenta e meticolosa analisi della situazione familiare e reddituale della donna, che ha percepito il beneficio economico per nove mesi, nonostante avesse l’obbligo di comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio nonché altre informazioni rilevanti sui redditi percepiti anche dai conviventi, accedendo a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato e sottraendo importanti risorse economiche destinate a persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di necessità e bisogno. I militari hanno quindi acquisito l’istanza presentata dalla donna per ottenere il sussidio e posto l’attenzione sugli aspetti che più facilmente vengono falsificati da chi presenta dichiarazioni non vere.

LO STATO DI FAMIGLIA

I carabinieri hanno accertato che la 38enne ha fornito false notizie sulla composizione del nucleo familiare indicandosi come unica componente mentre anagraficamente ha numerosi conviventi. Inoltre, ha fornito false dichiarazioni sulla casa di abitazione, in difformità con quanto risulta sul piano catastale, e sul patrimonio immobiliare, indicando di non possedere immobili mentre in realtà è proprietaria di alcune unità immobiliari. Ha anche omesso di indicare che due persone inserite nel nucleo familiare sono proprietarie di diversi veicoli e titolari di imprese individuali con redditi di medio livello. Inoltre, due dei conviventi della donna tra il 2019 e il 2020 hanno anche loro percepito indebitamente il reddito di cittadinanza la cui erogazione era stata interrotta per mancanza di requisiti di residenza e per aver presentato documentazione reddituale non conforme. Accertate le responsabilità della donna, che per nove mesi ha ricevuto il sussidio per un importo complessivo superiore ai 3.200 euro, i militari hanno denunciato la 38enne all’Autorità Giudiziaria e hanno informato l’INPS di Cremona per l’avvio delle operazioni di revoca del beneficio e per il recupero delle somme non dovute.