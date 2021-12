Magìa del Natale, a Palazzo Comunale torna la mostra dei presepi

CREMONA - Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la mostra di presepi in Comune, giunta alla sua decima edizione, allestita nella Sala dei Decurioni (ingresso da piazza Stradivari, 7). L'inaugurazione, con un momento di riflessione, sarà sabato 11 dicembre alle ore 10,30, presenti il sindaco Gianluca Galimberti, il rettore della Cattedrale mons. Attilio Cibolini, i volontari dell'Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) sede di Cremona (che hanno allestito la mostra) con la presidente Anita Diana, il vice presidente della Provincia Giovanni Gagliardi, la presidente della Fondazione “Città di Cremona” Uliana Garoli e una rappresentanza della sezione di Cremona dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri. La mostra rimarrà aperta sino al 9 gennaio 2022 e si potrà visitare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13 (ingresso da SpazioComune, piazza Stradivari, 7, con green pass).

Si tratta di un percorso di sei rappresentazioni:

Presepe popolare di Sergio Costa di Lodi

Presepe palestinese di Carlo Castellini di Bornato (BS)

Presepe popolare di Vittorio Fedeli di Pizzighettone

Presepe popolare di Carmine Cocchia di Cornaredo (MI)

Infanzia di Gesù di Damiano e Giorgio Consonni di Scanzorosciate (BG).

Inoltre, partendo da SpazioComune sono esposte tre rappresentazioni di Giorgio Palanca e Massimo Monfredini della sede di Cremona dell’Associazione.

A SAN MARCELLINO

Dopo la cerimonia in Comune sarà aperta la mostra di presepi nella chiesa di San Marcellino (via Felice Cavallotti) dove sono esposte opere inedite di alto livello di maestri presepisti di tutta Italia tra diorami e presepi aperti, con molte novità. L’esposizione in San Marcellino, sempre realizzata dall'AIAP Sede di Cremona, sarà aperta sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (Natale e Capodanno dalle 15,30 alle 18).