Con Vanitas' Market il Natale è... d'oro

CREMONA - Vanitas' Market - appuntamento commerciale dedicato a vintage, artigianato e piccoli marchi emergenti - torna in Galleria 25 aprile a Cremona: sabato 11 e domenica 12 dicembre più di 40 espositori, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti, saranno presenti nella storica location che ha visto nascere l’evento 12 anni fa. Il tema dell'edizione natalizia è "Gold", perché l'oro che caratterizzerà l'allestimento è il segno della creatività e del sapere artigianale, la vera pietra filosofale che trasforma semplici materiali grezzi, spesso di recupero, in qualcosa di bello e prezioso.



"Un nuovo inizio, una nuova rinascita - commenta l'organizer Elisa Boldori - Dopo quasi due anni di assenza Vanitas' Market e i suoi espositori tornano in Galleria 25 aprile, per presentare, dal vivo e con rinnovato entusiasmo, nuove creazioni. Abbigliamento, accessori ed oggettistica per la casa vintage ed artigianali regaleranno la vera bellezza, quella legata alla qualità più che alla quantità, all'anima più che all'apparenza".