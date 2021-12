Oglio Po, patto per il turismo: si punta sulla mobilità ciclabile

CASALMAGGIORE - L’Unione dei Comuni Lombarda Foedus, composta dai Comuni di Rivarolo del Re, Spineda e Casteldoidone, il Gruppo di Azione Locale Oglio Po, il Gruppo di Azione Locale Terre del Po, i Comuni di Sabbioneta, Casalmaggiore, Gussola e Martignana di Po vogliono valorizzare e promuovere il sistema unico di percorrenza esistente relativo alla mobilità dolce ciclabile, nell’ambito dei territori compresi nella confluenza tra l’Oglio ed il Po, con lo scopo di potenziare il turismo ciclabile e la mobilità dolce, come volano per la promozione dei prodotti del territorio e dello sviluppo economico. In tal senso la giunta di Casalmaggiore ha approvato la convenzione tra gli enti citati e ha attribuito all’Unione dei Comuni Lombarda Foedus, in qualità di ente capofila, l’affidamento delle attività di progettazione degli interventi previsti nonché la verifica e validazione degli elaborati progettuali.



Tra i vari interventi di miglioramento e potenziamento del sistema, è emersa tra gli attori del territorio la volontà di valorizzare alcuni interventi, come il collegamento tra Sabbioneta, patrimonio dell’Unesco, e Casalmaggiore, centro principale del casalasco cremonese, dotato di attracchi fluviali su Po e attraversato dalla dorsale Ven.To, Venezia-Torino. Si punta anche al collegamento tra Casalmaggiore, Martignana di Po e Gussola, con la valorizzazione delle aree golenali del fiume Po e dell’Isola Maria Luigia, con il recupero della viabilità storica e del patrimonio naturalistico esistente. Riflettori puntati anche sul collegamento tra il Canale Acque Alte ed il fiume Po, con la risoluzione di diverse criticità portuali, tra il Comune di Casteldidone e Rivarolo del Re.