Neve in pianura, Crema si prepara: spargisale in strada

CREMA - Piano prestabilito tra il Comune e Linea Gestioni (gestore del piano), oggi si spargerà il sale lungo le vie principali e secondarie, senza aspettare dunque che si verifichi la precipitazione, bensì in forma preventiva.

SPARGISALE IN AZIONE. Oggi pomeriggio scenderanno nelle strade cittadine 5 spargisale, più altri due spargisale per ciclopedonali e marciapiedi, oltre a operatori manuali per le vie più strette dove non possono passare i mezzi.

Ricordo che i criteri del Piano Neve, che elencano priorità delle pulizia strade e anche gli obblighi e le raccomandazioni per i cittadini, sono presenti sul sito web comunale.

Questo il Numero Verde attivo H24 per segnalare eventuali emergenze: 800 904858.

19 ZONE. La città è divisa in 19 zone, ciascuna assegnata a una task force di uomini e mezzi. Oltre agli autisti, Linea Gestioni può mettere in campo 6 tecnici e 62 operai per lo spazzamento manuale.