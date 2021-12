Agnadello, risuona l'Allelujah per l'ultimo saluto a "Pizzo"

AGNADELLO - Chiesa gremita, nei limiti del consentito, per l’ultimo saluto a Maurizio Pizzochero, il volontario della parrocchia e della Gerundo Volley Agnadello morto la scorsa settimana all’età di 47 anni per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4. Don Mario Martinengo, l’ex parroco di Agnadello che con Pizzochero ha condiviso tanti momenti liturgici in questi anni, ha celebrato la messa, allietata dalla corale parrocchiale. Con lui sull’altare gli ex vicari parrocchiali, oggi in servizio altrove, don Daniele Rossi, che ha pronunciato l’omelia, don Andrea Spreafico, don Maurizio Ghilardi, don Andrea Piana e don Emilio Merisi ed il parroco don Marco Leggio. Anche altri sacerdoti agnadellesi, come monsignor Gian Carlo Perego, vescovo di Ferrara e Comacchio e don Giandomenico Pandini, o che hanno prestato servizio in parrocchia, come l’ex parroco don Angelo Ramella, impossibilitati a presenziare, hanno fatto arrivare messaggi di saluto e di vicinanza alla famiglia di Pizzochero e alla comunità tutta. Commoventi i messaggi di saluto finale, intervallati dal suono della canzone preferita di Maurizio, Allelujah. Per tutti “Pizzo”, Maurizio Pizzochero era stato un arbitro di pallavolo, era volontario in parrocchia, sia nel servizio liturgico che come ministro straordinario dell’Eucarestia ed era da una vita componente e dirigente della società pallavolistica Gerundo Volley Agnadello.