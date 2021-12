Il cordoglio: l'intero paese e gli sportivi smarriti per Roberto

POZZAGLIO - Vasto cordoglio per la morte di Roberto Tusi, il 38enne che sabato pomeriggio è venuto a mancare a causa di un malore improvviso. Un giovane uomo stimato e ben voluto, che faceva parte di una famiglia impegnata attivamente nel volontariato e nella vita amministrativa del paese. E anche lui non ha mai fatto mancare la sua presenza nella squadra di calcio della Risorta, società sportiva dell’oratorio, che si recente si è unita al San Martino prima come giocatore ed ora come allenatore.

AFFETTO E COMMOZIONE

In tanti ieri hanno voluto essere vicini ai familiari, distrutti dal dolore per una morte improvvisa e inaspettata. Roberto Bedani, presidente della Risorta, ancora non riesce a capacitarsi di quanto accaduto. «Una persona d’oro, su cui poter fare affidamento, sempre disponibile, come del resto tutta la sua famiglia. Durante la partita di oggi pomeriggio (ieri, nda) Roberto è stato ricordato a Corte de’ Frati dagli amici della Asd Ciria Calcio». Mauro Marinelli, dirigente della Risorta, lo ricorda con grande affetto e commozione, un caro amico di famiglia, un bambino che ha visto crescere e diventare un uomo. «Sono stato con lui sabato pomeriggio. Dalle 13 alle 16.30 eravamo assieme a Robecco, sul campo da calcio. Al termine della partita io e il presidente ci siamo fermati per riordinare e lui è andato a casa con la moglie. Stava benissimo, non aveva nulla, abbiamo scherzato e riso. Si era sposato da poco. Cosa posso dire di lui? Un ragazzo solare, sempre disponibile con tutti, in particolare con l’oratorio e il settore calcistico. Oggi ho ricevuto davvero tantissime telefonate di persone che l’hanno conosciuto e che vogliono inviare una parola di vicinanza alla famiglia per il doloroso lutto. In un paese piccolo come il nostro ci si conosce tutti e Roberto era davvero ben voluto. Tutta la comunità è vicina al figlio Alessio, alla mamma Maria Teresa, al papà Aldo e alla moglie Vanessa con cui era convolato a nozze proprio questa estate». Anche Giovanni Catenacci presidente del San Martino ha colto sin da subito «la sua disponibilità e la passione che aveva per il calcio amatoriale». Al momento la data dei funerali non è ancora stata fissata. Nel frattempo l’intera comunità di Casalsigone e non solo si è stretta al dolore dei famigliari.