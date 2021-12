Messa a sorpresa a Brugnolo e Villanova con il vescovo Antonio Napolioni

RIVAROLO DEL RE - A sorpresa oggi il vescovo Antonio Napolioni ha presieduto la messa a Brugnolo alle 8.30 e poi alle 9.30 a Villanova, affiancato dal parroco don Giuseppe Allevi. “Non ne sapevamo nulla, è stata una vera sorpresa - commenta il sindaco Luca Zanichelli -. Il presule ha spiegato che era un po’ che non veniva nelle frazioni e così ha ritenuto opportuno intervenire. Ci ha fatto un piacere enorme e a nome della comunità lo ringrazio molto per questo suo gesto, particolarmente significativo visto che tra l’altro ormai siamo alla vigilia delle festività natalizie. L’arrivo del vescovo Antonio ci ha dato uno stimolo ulteriore in termini di fraternità, unione e vicinanza. Siamo tutti molto contenti”.