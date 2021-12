Il bus passa ma non si ferma: «L’autista non è pratico»

CASTELVETRO - Famiglie e Amministrazione comunale protestano per i disservizi delle ultime settimane, che si sono tradotti in decine di studenti che hanno saltato le lezioni scolastiche a Cremona o Piacenza: nonostante le lamentele di inizio settimana, altri autisti del trasporto pubblico locale hanno infatti ignorato la fermata di via Saragat. Lasciando a piedi alunni e lavoratori.

TRATTA PIACENZA-CREMONA. Gli ultimi episodi sono storia di venerdì pomeriggio e sera proprio lungo la tratta Piacenza-Cremona: «Il bus delle 18.35 diretto a Cremona non è proprio passato e quello di ritorno alle 20.35 dalla città non è partito – spiega una cittadina –. Al mattino quello delle 7.15 procede in via Roma lasciando alla fermata 10-15 persone. Spesso capita di doversi sbracciare perché gli autisti tirano dritto»; «Ma è un servizio o un terno al lotto?», tuona un altro utente. La protesta è sbarcata anche sui social e sono ormai decine le email che le famiglie hanno mandato a Seta, la società titolare del servizio, nelle ultime settimane. Hanno segnalato che la fermata è provvisoriamente cambiata a causa del cantiere in via Roma, cosa che però i conducenti dovrebbero sapere bene.

«Le risposte? Praticamente assenti: nonostante reclami e chiamate, ci hanno sempre detto che il problema sarebbe stato risolto – fanno sapere alcuni genitori –. Ma così non è stato». E le risposte automatiche alle segnalazioni via posta elettronica parlano di «30 giorni lavorativi per rispondere alle richieste dopo avere effettuato le dovute indagini interne».

IL SINDACO QUINTAVALLA. Così, a prendere in mano la situazione, è stato il sindaco Luca Quintavalla: «Venerdì ho inoltrato un reclamo scritto tramite Tempi Agenzia (società che per conto di Seta si occupa della pianificazione del servizio, ndr) e ho anche parlato coi referenti. Mi hanno garantito che la problematica era da imputare ad un nuovo autista che non conosceva bene il percorso. La nuova fermata è stata opportunamente segnalata a tempo debito e quindi non è un problema di mancata comunicazione. La società ha provveduto a richiamare tutti i dipendenti e garantisce che il disservizio non si verificherà più».

Per quanto riguarda le problematiche di venerdì sera, invece, avrebbe influito uno sciopero di alcuni ore degli operatori del trasporto pubblico.