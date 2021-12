CremonaFiere pronta a riaprire l'hub vaccinale

CREMONA - Piena disponibilità da parte di CremonaFiere a riaprire il centro massivo vaccinale, destinando a questa struttura uno dei propri padiglioni. Lo annuncia il presidente, Roberto Biloni. Con la campagna per la terza dose ormai decollata e il progressivo aumento delle prenotazioni, l’ente torna dunque a farsi avanti. «Se c’è bisogno, noi siamo pronti» fa sapere il manager. L’hub di CremonaFiere è chiuso dallo scorso 15 settembre, sostituito da quello di Castelverde, nella sede dell’azienda Sapiens. Era stato attivato a marzo, con ottimi riscontri da parte dei cremonesi. Grandi spazi, comodi e abbondanti parcheggi per un centro massivo vaccinale che ha funzionato a ritmi sostenuti per mesi, arrivando a registrare anche più di 2.000 somministrazioni al giorno tra la tarda primavera e l’estate. «Riteniamo che la Fiera possa essere il luogo ideale per l’abbondanza di parcheggi e la facilità con cui può essere raggiunta dai cremonesi – sottolinea Biloni –: siamo dunque a disposizione, pronti a studiare con gli organismi competenti soluzioni che non vadano a pregiudicare eventi e manifestazioni che abbiamo in programma nel primo semestre 2022».