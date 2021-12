Le bollette svuotano il portafoglio: da gennaio +50% per il gas e +17% per la luce

CREMONA - Gli aumenti previsti nel primo trimestre 2022 andranno a protrarsi per tutto l’anno facendo schizzare le bollette di luce e gas di una normale famiglia a una cifra record di 3.368, ben 1.227 euro in più rispetto all’anno scorso. Secondo il calcolo di Consumerismo il Governo dovrebbe stanziare almeno 10 miliardi di euro per contrastare gli imminenti rincari e fermare le speculazioni sui mercati internazionali dell’energia.

L'ANDAMENTO DEL GAS. “I mercati sono in mano alla speculazione e i politici non sanno più che pesci pigliare - commenta Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia -. Chi ha fatto contratti d’acquisto a lungo termine, oggi paga il gas 35 centesimi al metro cubo”. Le tariffe del gas sono decise ogni trimestre dall’Arera sulla base dei prezzi internazionali, che, dopo dieci anni di calma, a metà del 2021 sono schizzati alle stelle.

“Nel trimestre ottobre-dicembre 2021, la tariffa Arera è 0,95 euro al metro cubo - continua Tabarelli -. Ma dato l'andamento dei mercati internazionali, senza un intervento dello Stato per calmierare i prezzi, nel trimestre gennaio-marzo 2022 si arriverà a 1,40 euro”, ossia il 50% in più.

CHE COSA SUCCEDE ALL'ELETTRICITA'. Lo stesso discorso vale per l’elettricità, il cui prezzo viene fissato dal Gme (Gestore dei mercati energetici) sulla base dei prezzi internazionali. “Al primo di ottobre abbiamo avuto un aumento del 30%, quando di solito gli aumenti erano intorno all’1% - spiega ancora Tabarelli -. Senza un intervento dello Stato al primo gennaio l’aumento della bolletta elettrica sarebbe dal 17 al 25%”. Le cause di questo rincaro sono molteplici, a partire dalla scarsità di stoccaggi consegnati all’Europa dalla Russia, troppo impegnata con l’imminente apertura del gasdotto North Stream e con i problemi di trasporto dovuti a una rete obsoleta.

RIPRESA POST PANDEMIA. In tutto questo va tenuto conto della ripresa produttiva post-pandemia, che ha visto una crescita della domanda di gas soprattutto da parte della Cina, intenzionata a ridurre l’utilizzo del carbone. La domanda di gas non cala nemmeno a fronte degli investimenti sul rinnovabile delle compagnie energetiche.

(CON LA COLLABORAZIONE DI RICCARDO ROSSI)