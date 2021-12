Cremona, IMU 2021: saldo entro il 16 dicembre 2021

CREMONA - Il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IMU 2021. Il saldo IMU 2021 è determinato calcolando l’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote IMU 2021 (rimaste invariate rispetto al 2020), conguagliando quanto già versato in acconto. Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate con banca ITB, utilizzando il modello F24. È possibile effettuare il conteggio dell’imposta dovuta e stampare il modello F24 di versamento accedendo al calcolo on line presente nell’apposita sezione del sito del Comune di Cremona (www.comune.cremona.it) o direttamente al link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=D150.

Il tributo non è dovuto nel caso in cui l'imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia uguale o inferiore a 5,00 Euro. I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento F24 sono i seguenti:

Codice Ente - Comune Cremona: D150

Codici tributo:

3912 IMU- per abitazione principale (A1/A8/A9 e relative pertinenze) - COMUNE

3914 IMU- per terreni – COMUNE

3916 IMU- per aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU- per altri fabbricati – COMUNE

3925 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

3930 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –INCREMENTO COMUNE

A differenza di quanto previsto per la rata di acconto di giugno, al saldo IMU 2021 non sono applicabili le esenzioni IMU Covid per il settore turistico. In tema di esenzioni Covid restano pertanto attive solo le seguenti:

immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività esercitate;

immobili concessi in locazione ad uso abitativo posseduti da persone fisiche che abbiano ottenuto a loro favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021.



INFO E CONTATTI

Informazioni di carattere generale sul tributo e sulle aliquote possono essere reperite sul sito istituzionale del Comune di Cremona e sullo Sportello Telematico (Sportello Telematico→Tributi→Istanze tributi→Versare l’imposta municipale propria (IMU)(https://sportellotelematico.comune.cremona.it/action:s_italia:imposta.municipale.unica).

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti inviando un’email a imu@comune.cremona.it, oppure telefonando ai numeri 0372/407348 – 0372/407378 da a venerdì dalle 8,30 alle 13,00, il mercoledì dalle 8,30 alle 16,30 (orario continuato).