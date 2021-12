Covid: in Lombardia 2.503 nuovi casi e 24 decessi

CREMONA - Con 120.763 tamponi effettuati è di 2.503 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia - 101 a Cremona - con un tasso di positività che sale al 2% (ieri 1,3%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+5, 108) e nei reparti (+39, 887). Sono 24 i decessi (mai così tanti dal 28 maggio) nessuno a Cremona, che portano il totale a 34.396 morti da inizio pandemia.

IN ITALIA. Nuovo balzo dei contagi Covid in Italia. Secondo i numeri del consueto bollettino del ministero della Salute, dai 12.764 di ieri si passa ai 15.085 di oggi. Intanto il numero dei decessi sfonda quota 100. Per la precisione i morti oggi sono 103. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 573.775 i tamponi processati, numero che determina un tasso di positività al 2,62%. I guariti registrati oggi sono 9.457, gli attualmente positivi si incrementano di 5.513 toccando un numero totale di 199.783. Lieve incremento dei ricoveri in ospedale nei reparti ordinari (+21) toccando quota 5.248, 686 sono coloro che sono ospitati nelle terapie intensive con 62 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 193.849 persone. La regione con il maggior numero di nuovi casi risulta essere il Veneto (2.656), seguita da Lombardia (2.503) e Lazio (1.638).