Blackout a Castelvetro, al buio il semaforo della statale 10 (ora attivo)

CASTELVETRO PIACENTINO - Un blackout ha coinvolto la Padana Inferiore nella zona di via Martiri Duchi Molinari a Croce: segnalato alle 13.45 circa, ha interessando una trentina di utenze tra cui diverse attività commerciali. Non funzionante anche il semaforo della statale 10, che ora è nuovamente attivo. La società elettrica è al lavoro per riattivare tutte le utenze interessate.