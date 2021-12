Lavoro nero, laboratorio tessile sequestrato e sanzioni per 160 mila euro

CANNETO SULL'OGLIO - I carabinieri della Stazione di Canneto sull’Oglio e Castellucchio, unitamente ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Mantova, hanno denunciato due imprenditori di origine cinese in quanto ritenuti responsabili di aver impiegato manodopera lavorativa in nero e priva di permesso di soggiorno. Nello specifico, dopo alcuni servizi di osservazione, i militari hanno deciso di intervenire nella zona artigianale procedendo al controllo di un’azienda tessile gestita dai due amministratori di origine asiatica, rispettivamente di 54 e 38 anni.

8 LAVORATORI SENZA CONTRATTO

Gli accertamenti in loco, permettevano di appurare, che nell’azienda, sita in un capannone, complessivamente, erano impiegati 12 lavoratori, tutti connazionali dei loro datori di lavoro, di cui 8 risultavano privi di qualsivoglia forma di contratto di assunzione ed inoltre vi erano 5 dipendenti privi di permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio nazionale. I lavoratori alloggiavano in piccole stanze appositamente costruite all’interno dello stesso capannone, ai limiti delle normali condizioni d’igiene e con impianti elettrici non a norma. Si constatava inoltre la completa violazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In sintesi il quadro investigativo ricostruito ha evidenziato una grave situazione di illecita occupazione di lavoratori e per tale motivo veniva disposta la sospensione dell’attività produttiva, il sequestro dell’intera area adibita a laboratorio tessile e venivano comminate sanzioni per 160mila euro.