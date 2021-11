Addio a Guerini Rocco, ex segretario dell'associazione Carabinieri

CREMA - Lutto in città per la scomparsa di Mario Guerini Rocco, 77enne prima consigliere e poi per dieci anni segretario dell’Associazione nazionale carabinieri di Crema, di cui fanno parte gli ex militari. Da tempo colpito dal un tumore, Guerini Rocco si è spento oggi: nell’ultimo periodo era stato ricoverato in una struttura sanitaria a Castelleone. Lascia la moglie Mariuccia, con cui viveva in via Ponte della Crema, e i figli Alessandro e Marta. «Un uomo gentile e sempre disponibile con tutti, che sapeva farsi voler bene. Per tutti noi era prima di tutto un amico» lo ricordano i soci dell’Anc, a cominciare da Stefano Brusaferri, di cui Guerini Rocco era stato braccio destro durante il suo mandato di presidenza.

PORTABANDIERA

Il 77enne aveva fatto parte anche del gruppo volontariato dell’Anc, sino a quanto aveva raggiunto i 75 anni, età limite oltre la quale si deve lasciare questo impegno. Era l’alfiere ufficiale del gruppo cremasco. A tutte le manifestazioni e nelle altre occasioni ufficiali era dunque l’incaricato di portare la bandiera degli ex carabinieri. La salma è ospitata nella sala del commiato dell’agenzia funebre San Paolo di via Capergnanica. Da qui, giovedì raggiungerà la cattedrale, dove ad attenderla ci sarà il picchetto d’onore dell’Anc. Al termine del funerale la salma verrà trasferita a Cremona per la cremazione. Poi la sepoltura nel cimitero di Madignano. La famiglia ha invitato chi volesse ricordare Mario Guerini Rocco a fare un’offerta in favore delle associazioni che raccolgono fondi per finanziare la lotta ai tumori.