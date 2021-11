Giovani costruttori, Paolo Beltrami è il nuovo presidente

CREMONA - Paolo Beltrami è il nuovo presidente del Gruppo Giovani di Ance Cremona per il triennio 2021-2024; nel ruolo di vice è stato eletto Stefano Zuccherofino. Nel suo discorso di saluto e di ringraziamento, Beltrami ha accettato l’incarico di presidente per continuare quel lavoro che iniziò nel 2013 come vice presidente del Gruppo. Beltrami si è quindi congratulato con l’amico e collega Zuccherofino: ambedue si adopereranno per sviluppare un lavoro sinergico e costruttivo tra l’Associazione e il Gruppo Giovani.

“Sono onorato per la fiducia riposta in me dai colleghi - ha detto Beltrami - e ringrazio anche i vertici associativi e la struttura di Ance Cremona per il percorso di crescita che mi ha portato a questo traguardo e per tutto il lavoro che continueremo a fare insieme. In un momento di grandi cambiamenti per il nostro settore, ritengo che le competenze e le aperture verso l’innovazione costituiscano i maggiori fattori di competitività ed i giovani possono rappresentare una punta avanzata in termini di stimolo e proposte per nuovi progetti. Noi del Gruppo Giovani garantiamo sin d’ora un apporto in termini di idee e di entusiasmo”. Il presidente dell’Associazione Costruttori Ance Cremona Carlo Beltrami, il presidente Cassa Edile Giovanni Musoni, il presidente dell’Ente Scuola Edile - Cpt Cremona Eugenio Villa e tutto il Consiglio direttivo dell’Associazione, unitamente al direttore Laura Secchi, con rinnovata stima, hanno ringraziato Paolo Beltrami e Stefano Zuccherofino per l’importante incarico in Associazione, lieti dei buoni principi e propositi espressi dal neo-eletto presidente che, fra i vari incarichi istituzionali, siede anche nella Commissione Referente Opere Pubbliche sia in Ance Lombardia che nazionale dell’Ance.