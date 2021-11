Covid, a Cremona riapre la Terapia intensiva: due ricoverati

CREMONA - Rimasta Covid Free fino ad ora, la Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Cremona torna ad ospitare i pazienti colpiti gravemente dal virus. La direzione di Asst, su input di Regione Lombardia e nell’ottica del piano di supporto ai territori già saturi, ha attivato 8 posti letto. Di questi, due sono già stati occupati. Aumentano anche i ricoveri di media intensità: dei 30 posti a disposizione, non ne resta uno libero, con 12 pazienti Covid in Malattie Infettive e 18 in Pneumologia. Sono invece 6 i ricoverati a Crema. L’incremento sensibile dei casi, che segna anche un netto peggioramento nel Cremonese, è testimoniato anche dalle proiezioni dell’Associazione italiana di epidemiologia: sono 161 casi ogni 100 mila abitanti registrati nell’ultima settimana (contro i 135 della media regionale), con andamento al rialzo. La provincia di Cremona è al secondo posto, dopo Varese, nella drammatica classifica. L’analisi evidenzia inoltre come la previsione dell’incidenza possa raggiungere i 321 casi ogni 100 mila abitanti nelle prossime due settimane, lasso di tempo nel quale anche la Lombardia dovrebbe arrivare sopra i 230 casi aprendo così la strada alla zona gialla.