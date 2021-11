Doppio 90esimo compleanno per gli sposi Marisa e Sergio

PIADENA DRIZZONA - Sposati da 66 anni, dopo cinque anni di fidanzamento (in tutto 71 anni insieme!), oggi Caterina Marisa Demicheli, per tutti Marisa, e Sergio Lari, compiono 90 anni. Entrambi infatti sono nati il 30 novembre 1931. Una circostanza sicuramente rara, se non unica. Lui è originario di San Martino del Lago, lei di Sospiro, e abitano a Piadena dal 1984, ma hanno una lunga permanenza alla cascina Ronchi di Casteldidone alle spalle e altri trasferimenti nel territorio. Si sono sposati il 25 ottobre 1955. Hanno una figlia, Lina, coniugata con Giancarlo Riviera, e un nipote, Matteo, figlio di Lina e Giancarlo, fidanzato con Elisabetta.

BERGAMINO E MURATORE

«Mio papà — ci racconta Lina — ha sempre lavorato in ambito agricolo e dell’edilizia. Ha iniziato giovanissimo, come bergamino, aiutando suo padre ai Ronchi. Poi si è spostato a Tornata dove ha svolto la stessa professione, per fare poi ritorno a Casteldidone, dov’è rimasto dal matrimonio sino all’84». Lavoro duro, il bergamino, soprattutto negli anni in cui non c’era la tecnologia di adesso. Orari pesanti, levatacce ogni notte. Nell’84 Sergio ha detto basta a quella vita. «In quell’anno ha iniziato a fare il muratore, a Bozzolo, e ha continuato per circa 25 anni». Un altro lavoro manuale non proprio leggero, nell’edilizia.

IL LAVORO AL BAR

«Anche mia mamma – continua la signora Lina – ha lavorato, sia nei campi che come collaboratrice domestica, poi a lungo in un bar-trattoria a Casteldidone». Marisa è conosciuta come una donna molto dinamica. La si vedeva in bici per il paese, sempre indaffarata e molto rapida nei suoi movimenti.

UNA COPPIA INOSSIDABILE

Una vita insieme. Sergio, scherzando, ripete spesso una frase che strappa a tutti una risata: «Io e Marisa siamo gemelli, ma di due mamme diverse». A sottolineare la particolarità del compleanno sempre festeggiato insieme. Lui ha un fratello più giovane, nato nel 1942, e due sorelle, una del 1938 e una del 1940. Marisa ha una sorella di 95 anni, «ancora lucidissima», che abita a Voghera.

L’ORTO COME PASSIONE

«Adesso, con l’emergenza sanitaria, papà e mamma sono sempre a casa — dice Lina —, ma ogni giorno andiamo a trovarli. Matteo li adora e trascorre sempre del tempo con loro. Intanto che è a casa loro magari studia o lavora al computer, ma è presente per qualunque necessità. Per fortuna papà e mamma abitano in una casa con uno spazio esterno, che in questi periodi si rivela davvero provvidenziale. Mio papà tra l’altro ha una grandissima passione per l’orto, che segue da una vita con tanta attenzione e precisione. Cura ogni dettaglio perché tutto proceda al meglio».

OCCASIONE SPECIALE

Oggi la famiglia di Sergio e Marisa si riunirà per lo speciale compleanno della coppia neo-novantenne. Un ritrovo in semplicità, per mangiare la torta e celebrare un’occasione del tutto speciale. Non possono mancare gli auguri da parte di tutti.