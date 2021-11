Tragico incidente stradale in A4, muore il 45enne Maurizio Pizzochero

AGNADELLO - Tragico schianto, stamattina, in A4. L’incidente è costato la vita a Maurizio Pizzochero, 45 anni, di Agnadello. Nel tratto fra Agrate Brianza e lo svincolo per la tangenziale Est il furgone che Pizzochero stava guidando, appartenente alla ditta di Vailate per cui lavorava, per cause in via di accertamento, ha tamponato un Tir guidato da un 54enne. Per Pizzochero, che viaggiava da solo, in direzione Milano, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunte un'automedica ed un'ambulanza in codice rosso, una pattuglia della polizia stradale ed il personale di Autostrade per la gestione della viabilità. Inutili i soccorsi: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Pizzochero. Per l’autista del Tir, illeso, invece non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Pizzochero era conosciutissimo in paese. Ex arbitro di pallavolo, anche a livello regionale, era dirigente della locale società Gerundo Volley. Inoltre, era attivo anche in parrocchia, come ministro straordinario del culto e non solo. Lascia una sorella, residente in provincia di Bergamo.