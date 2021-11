Carte bancomat gettate in un tombino, smascherate da carabiniere

BAGNOLO CREMASCO - I carabinieri hanno denunciato per furto aggravato due cittadine bulgare, di 29 e 25 anni, entrambe pluripregiudicate e domiciliate a Milano. Nel pomeriggio del 27 novembre, intorno alle 14.30, un carabiniere fuori servizio si è recato presso uno sportello bancomat di Bagnolo Cremasco per un prelievo e ha notato che due donne stavano già utilizzando la postazione. Il militare si è insospettito per il fatto che le due donne si guardavano intorno con atteggiamento guardingo; così ha deciso di seguirle e capire i loro movimenti. Lasciato lo sportello bancomat, le due donne raggiungevano via De Magistris e gettavano in un tombino delle carte di credito e delle carte bancomat.

BLOCCATE DAI CARABINIERI

A quel punto il militare, capito che le due donne avevano commesso qualcosa di illecito, ha chiesto rinforzi ai suoi colleghi e sul posto è giunta immediatamente una pattuglia che ha bloccato le due donne, procedendo alla loro identificazione. I militari si sono recati poi presso il tombino nel quale erano state gettati i documenti e recuperavano tre bancomat e una carta di credito, intestati a un uomo di un paese della zona, e dei foglietti su cui erano trascritti a penna dei codici Pin. Le due donne avevano precedenti per furti di portafogli all’interno dei supermercati e i militari iniziavano quindi gli accertamenti in tale direzione. Hanno così scoperto, dopo averlo rintracciato, che l’uomo titolare dei bancomat e della carta di credito aveva subito il furto del portafoglio a Crema.

PRELIEVO FALLITO

La vittima aveva però bloccato tutti i bancomat e le carte di credito e quando le donne si sono presentate presso lo sportello ATM di Bagnolo Cremasco, non sono riuscite ad effettuare alcun prelievo. Per questo motivo hanno deciso di gettare le carte di debito e credito all’interno di un tombino e allontanarsi dal paese, non riuscendo nel loro intento. La refurtiva recuperata è stata restituita alla vittima mentre le due donne bulgare sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.