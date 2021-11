Levata di Grontardo, primo caso di aviaria in un allevamento di polli

GRONTARDO - Primo caso di aviaria in un allevamento di polli a Levata di Grontardo. La conferma è arrivata giovedì sera con l’esito dei tamponi effettuati dall’istituto zooprofilattico di Brescia e questa mattina è stato effettuato il sopralluogo da parte del dipartimento veterinario di Ats che hanno predisposto l’abbattimento di 56 mila capi. A questi si aggiunge anche il depopolamento di altri tre allevamenti presenti nel raggio di 3 chilometri ovvero due di tacchini e uno di polli. «Stiamo seguendo tutte le normative e le procedure di biosicurezza – spiega Emanuela Donelli, rappresentante sindacale della sezione avicola di Confagricoltura –. La situazione è di massima attenzione e stiamo agendo seguendo in modo scrupoloso tutte le norme di biosicurezza a tutela di allevatori e consumatori. Sia le istituzioni che gli allevatori sono molto attenti e stanno mettendo in atto tutti i controlli necessari per arginare i focolai. Vengono effettuati i tamponi tracheali agli animali prima di portarli al macello, questo consente di garantire la sicurezza della carne che viene distribuita».