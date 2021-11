Provoca incidente e fugge rubando un Fiat Doblo, arrestato 41enne

ROBECCO D'OGLIO - La Radiomobile di Verolanuova, insieme ai carabinieri di Pontevico, ha arrestato ieri un cremonese di Robecco, classe ‘80 che dopo aver causato un incidente stradale si era dato alla fuga rubando un Fiat Doblo. Attimi di concitazione e paura ieri alle ore 12.30 quando il 41enne, pregiudicato, a bordo della sua Audi A3 nell’effettuare una inversione “a u” in località Milzano (Brescia), a causa di un sinistro stradale, ha tamponato violentemente una Fiat Doblo con a bordo un 50enne di Brescia. Invece di prestare soccorso all’altro automobilista, e dato che il suo mezzo non era marciante, l’uomo è salito a bordo di un’altra Fiat Doblò, della stessa ditta che seguiva e il cui conducente era sceso per sincerarsi delle condizioni del collega, per poi darsi a una precipitosa fuga in direzione di Pontevico.

BLOCCATO A PONTEVICO

Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Pontevico, allertate dalla centrale operativa di quanto accaduto, si sono messe subito sulle tracce del fuggitivo intercettandolo proprio a Pontevico. Dopo numerosi tentativi di far accostare il mezzo, e considerato il pericolo per gli altri conducenti a causa del continuo zigzagare del fuggitivo, i militari hanno deciso di superare il veicolo rubato e tagliargli la strada, riuscendo a bloccarlo: l’uomo è finito in manette. Perquisito, è stato trovato in possesso anche di un cacciavite nello stivale e di una cartuccia da caccia. Da quanto dichiarato, la fuga sarebbe stata dovuta al fatto che da poco aveva subito la revoca della patente. Stamane il GIP di Brescia ha convalidato l’arresto per i reati commessi: omissione di soccorso, fuga da sinistro stradale con feriti, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di cartucce non denunciate, porto di strumenti atti ad offendere in pubblico. Il Giudice ha disposto la carcerazione.