Malore fatale mentre è al volante, muore 55enne

RIPALTA CREMASCA - Malore fatale mentre è alla guida della sua auto. Non ce l'ha fatta un 55enne nato a Crema e residente a Ripalta Cremasca che, secondo le prime informazioni, si è sentito male a bordo della sua Fiat 500 mentre percorreva via Roma. A causa del malore, la macchina è andata a sbattere violentemente prima contro il marciapiede e poi contro un palo in cemento della luce. Immediati sono scattati i soccorsi, e sul posto sono arrivati automedica, ambulanza della Croce Rossa, vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Crema. L'uomo è stato sottoposto alle pratiche di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla fare.

FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI