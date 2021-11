Tragedia nella notte, muore nel sonno neonato di 40 giorni

CAMISANO - Tragedia stanotte in un'abitazione di via Papa Giovanni XXIII. Ha perso la vita un neonato di 40 giorni. Il piccolo è morto nel sonno. Ad accorgersi che non respirava più e chiamare il 118 sono stati, prima dell'alba, i genitori. Purtroppo per il bimbo non c'è stato più niente da fare. È stata disposta l'autopsia ma solo per accertare le cause del decesso. I carabinieri infatti confermano che si è trattato di una morte naturale.