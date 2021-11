Violenza contro le donne: luci arancioni a palazzo provinciale

CREMONA - Luci arancioni nei palazzi istituzionali per dare sostanza alla campagna internazionale delle Nazioni Unite "Orange the world" istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di accompagnare e promuovere la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Il colore arancione è il filo conduttore che unisce le iniziative e gli eventi realizzati nel quadro della campagna: questa sera anche le finestre del Palazzo della Provincia, in corso Vittorio Emanuele II, si sono illuminate di arancione per lanciare un messaggio a favore dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment femminile, nell'impegno contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.