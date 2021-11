Fiere Zootecniche Internazionali, l'allestimento prende forma

CREMONA - Gli stand degli specialisti dell'agro-zootecnia prendono forma e, intanto, le bovine si "fanno belle" nei padiglioni riconvertiti in stalle: è in pieno svolgimento l'allestimento delle Fiere Zootecniche Internazionali, evento unico in Europa in programma da venerdì 26 a domenica 28 novembre a CremonaFiere. Alla giornata inaugurale, nel quartiere fieristico di Cà de' Somenzi, sarà presente anche il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.

Alla tre giorni parteciperanno oltre 200 espositori nazionali e internazionali di macchine, attrezzature, tecnologie e servizi dedicati all’allevamento ad alta redditività, ma anche operatori internazionali con 14 delegazioni di operatori e istituzioni dall’estero, a testimonianza della centralità di Cremona per i mercati internazionali più promettenti per l’agro-zootecnia. La manifestazione è attesissima anche dagli allevatori, che per la prima volta nell’arco degli ultimi due anni hanno la possibilità di partecipare ad una mostra zootecnica internazionale in cui ci sono 470 capi iscritti provenienti da 75 allevamenti italiani ed esteri.