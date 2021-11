A Pizzighettone nuovo medico di base: incarico al 26enne Severgnini

PIZZIGHETTONE - Dal primo dicembre a prendere il posto della dottoressa Livia Carrai, che come anticipato cesserà la propria attività professionale in qualità di incaricata provvisoria di medico di famiglia pizzighettonese, sarà il neodottore Gabriele Severgnini di Paderno Ponchielli, di 26 anni. È stato infatti nominato da Ats Val Padana come nuovo incaricato provvisorio, rispondendo così alle esigenze e preoccupazioni dei cittadini manifestate anche dal sindaco Luca Moggi.

Proprio su queste colonne Moggi aveva infatti annunciato l’intenzione di parlare della questione con il dg di Ats, Salvatore Mannino, nel corso di una videoconferenza imminente, e così è stato: «Ho ottenuto questa rassicurazione e abbiamo anche parlato di futuri servizi alla persona – spiega il primo cittadino –. Inoltre ho già incontrato proprio il dottor Severgnini, assicurandogli massima collaborazione da parte del Comune. Come anticipato, gli ho chiesto di andare anche a Regona almeno un giorno a settimana, dove abbiamo predisposto i locali per l’ambulatorio, e la risposta è stata affermativa. So che in questi ultimi giorni di servizio della dottoressa Carrai, Severgnini è già presente in studio».

Ai pazienti della Carrai Ats ha fatto sapere che nel caso vogliano usufruire dell’assistenza del sostituto medico di base, in attesa dell’inserimento del medico definitivo, non dovranno effettuare alcuna scelta perché il passaggio sarà automatico. Chi invece preferirà avvalersi delle prestazioni di un altro professionista sanitario già operante nello stesso ambito territoriale di Cremona Ovest e con disponibilità di scelte, dovrà notificare la scelta.

«In ottemperanza alle disposizioni regionali atte a contenere la diffusione del Covid – recita ancora l’avviso di Ats – si invitano gli assistiti a verificare sul sito dell’Asst di Cremona l’indirizzo mail e il recapito telefonico tramite cui è possibile effettuare la scelta del medico evitando di recarsi fisicamente allo sportello. Si ricorda inoltre che la scelta del medico è effettuabile online collegandosi al sito www.crs.lombardia.it (numero verde 800.030.606). Per informazioni è possibile anche rivolgersi al numero 0372/467371».

IL SALUTO DEL MEDICO CARRAI. Carrai, nei giorni scorsi, aveva salutato i suoi assistiti spiegando: «In questo periodo ha conosciuto molte storie di vita, a volte complicate, spesso coraggiose, ho partecipato al vostro dolore ma anche alle vostre gioie, ho vissuto con voi esperienze che mi hanno fatto crescere come medico e come persona. Ho molti aneddoti e molti ricordi che terrò nel cuore, e vi ringrazio. Non è impossibile che ci si riveda: lo dico perché devo dare una forma al mio futuro prossimo, che è ancora un po’ incerto; se accadesse ne sarei felice. Ancora mi scuso se a volte l’impegno gravoso mi ha fatto essere meno tempestiva di come avrei voluto, finendo per scontentare involontariamente qualcuno. Sappiate comunque che ho cercato in ogni momento di impiegare tutte le mie energie per essere un buon medico per voi».