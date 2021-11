Anziano morto in casa: i vigili del fuoco entrano dalla finestra

CASALMAGGIORE - Un altro decesso di un anziano in casa, dopo quello di Maria Borini, 89 anni, avvenuto la scorsa settimana. In questo caso il fatto si è verificato in via Porzio dove è stato rinvenuto esanime un uomo. A scoprire il corpo, intorno alle 13.30, dopo la richiesta di un intervento, sono stati i vigili del fuoco di Viadana, che hanno aperto dall’esterno una finestra. L’anziano era sul letto, ormai privo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde di Viadana e l’auto medica dell’ospedale Oglio Po, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, e una pattuglia di carabinieri.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI