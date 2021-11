In provincia di Cremona i nuovi casi sono 19, nessuna vittima

CREMONA - Sono 662 a fronte di 41.291 tamponi effettuati i nuovi casi di positivi al Coronavirus - in provincia di Cremona sono 19 - nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso che rimane invariato rispetto a ieri: 1,6%.

Secondo i dati della Regione, i ricoverati in terapia intensiva sono 65 (+4) mentre quelli nei reparti ordinari sono 686 (+20). Undici i decessi (nessuno a Cremona) per un totale di 34.291 dall’inizio della pandemia.

IN ITALIA. Sono 6.404 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 9.709. Sono invece 70 le vittime in un giorno. Ieri erano state 46. Sono 267.570 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 487.109. Il tasso di positività è al 2,3%, in leggera salita rispetto al 2% di ieri. Sono invece 549 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 29 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.507, ovvero 162 in più rispetto a ieri.

Fontana, Salvini e Zaia

SALVINI VEDE ZAIA E FONTANA. Incontro cordiale tra Matteo Salvini e i governatori della Lombardia e del Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia: tra le altre cose hanno parlato di autonomia regionale, di Olimpiadi, di un piano di opere pubbliche e di ripresa economica. Un altro obiettivo comune è evitare ulteriori chiusure e paure, lavorando a soluzioni di buonsenso. Lo rendono noto fonti della Lega.

GREEN PASS. È in corso da pochi minuti l'incontro tra le Regioni e il Governo sulle nuove misure per fronteggiare la quarta ondata del Covid. Presenti a Palazzo Chigi i ministri degli Affari Regionali e della Salute Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, mentre i presidenti delle Regioni partecipano alla riunione in videocollegamento