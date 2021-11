Servizio anti-Covid dei carabinieri: controllati 43 persone, 24 mezzi, 6 esercizi commerciali

CASALMAGGIORE - I Carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore, nell’ambito di un servizio coordinato del territorio finalizzato, altresì, al controllo delle prescrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, ha eseguito negli ultimi giorni un’articolata attività che ha visto coinvolti 7 equipaggi del Reparto, coadiuvati da personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Cremona.

IL SERVIZIO. Durante il corso del servizio, esplicato sia attraverso attività di perlustrazione dinamica, sia con posti di controllo fissi, sono state controllate 43 persone e 24 mezzi, nonché 6 esercizi commerciali.

Tra questi, un esercizio commerciale è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 6 c. 5 d. l.vo 193/2007, per mancanza dei requisiti minimi di igiene. Presso una seconda attività commerciale la sanzione è scattata ai sensi dell’art 6 c. 7 d. l.vo 193/2007, ovvero per irregolarità nell’ambito delle condizioni strutturali e autorizzazioni amministrative. Il titolare veniva inoltre sanzionato ai sensi art. 4 d.l. 19/2020 poiché sprovvisto di Green pass e stessa sorte toccava anche ad un dipendente.