In casa 70 grammi di droga: denunciato spacciatore

CREMONA - Gli uomini della Sezione Operativa della Compagnia di Cremona con un controllo presso l’abitazione di un giovane noto alle forze dell’ordine, un 22enne residente a Milano ma domiciliato nel capoluogo cremonese, hanno proceduto a denunciarlo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed al sequestro della sostanza che il giovane teneva nascosta in casa. Nello specifico i Carabinieri, durante la perquisizione, hanno rinvenuto 40 grammi di marijuana conservata all’interno di due buste di plastica termosaldate ed altri due pezzi di hashish per un peso complessivo di 30 grammi. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata mentre il giovane denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona.