Nicolò Govoni ritorna al liceo Manin

CREMONA - "È stato emozionante fare il tragitto da casa a scuola, con mio fratello Leo, come facevo tanti anni fa. Ricordi piacevoli e meno piacevoli sono emersi dalla memoria, anche entrare al liceo ha avuto il suo impatto emotivo". Si racconta così Nicolò Govoni, ceo di Still I Rise, che su invito della professoressa Nicoletta Fiorani, ha incontrato la terza C linguistico del liceo di via Cavallotti. "Ho accolto con grande piacere l'invito di Nicoletta a poter incontrare i ragazzi, in una situazione ristretta e intima - dice alla fine dell'ora -. Ho cercato di raccontare quello che ho fatto, cosa mi ha spinto a fare certe scelte e perché è importante capire e poi seguire le proprie passioni".