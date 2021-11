CREMONA - Dealz, start up innovativa, presenta M&A Dealz, la piattaforma totalmente digitale dedicata alle PMI Italiane per le operazioni di cessione ed acquisizione di partecipazioni e per la ricerca di nuovi soci di capitale. “M&A Dealz (www.mnadealz.com)”, esordisce in apertura di conferenza stampa Cristiano Benazzi, Business Development Manager di Dealz, “è un marketplace verticale e digitalizzato per il “matching” tra piccole aziende italiane, che si rivolge, in primo luogo, ad aziende che ricercano partner di capitali di rischio a supporto del proprio sviluppo; imprenditori che intendono cedere le proprie partecipazioni, da un lato; aziende, anche di maggiori dimensioni ed investitori istituzionali, che intendono rilevare partecipazioni societarie e/o investire nelle piccole e medie imprese italiane”.

“Grazie all’evoluzione digitale, all’innovazione tecnologica ed alle potenzialità del web”, prosegue il socio fondatore di Dealz “le

aziende di minori dimensioni potranno affrontare le operazioni sul capitale accedendo a servizi tradizionalmente riservati alle aziende più strutturate e di maggiori dimensioni. M&A Dealz è lo strumento ideale per poter avvicinarsi al mondo delle operazioni straordinarie e trovare il giusto interlocutore”. Ad affiancarlo in questo importante progetto che coglie una forte esigenza del mercato, Giuseppe Fumagalli, che vanta una trentennale esperienza nelle operazioni di M&A delle PMI, oltre ad essere membro della commissione M&A di AIFI (Associazione Italiana dei Fondi di Investimento) e Paolo Muoio, CFO della società, fondatore di Muoio & Associati STP SPA, commercialista e fiscalista, con una pluriennale esperienza nell’equity crowdfunding, nelle operazioni di ristrutturazione di aziende in crisi e nel passaggio generazionale nelle PMI. E a proposito di PMI, non a caso è stata scelta Apindustria Confimi Cremona, la sede dell’Associazione delle piccole e medie imprese, come luogo di presentazione di questo innovativo progetto. “Intanto ringrazio Apindustria Confimi Cremona nelle persone della Presidente Sonia Cantarelli e della Direttrice Generale Paola Daina per l’ospitalità che ci hanno offerto. E’ stato semplice con loro scegliere dove fare questa conferenza stampa” prosegue Benazzi “Apindustria è da sempre vicino alle PMI del territorio, con diversi e qualificati servizi, tra i quali quello della consulenza ed assistenza in campo economico e finanziario rivestono un ruolo di primaria importanza”. “Per noi è un piacere ospitare questa conferenza stampa” interviene la Presidente Cantarelli “Apindustria Confimi Cremona è l’Associazione delle PMI e questo importante strumento che presentiamo oggi si rivolge proprio a loro. In un mercato dei capitali soggetto a profonde trasformazioni (basti pensare alle numerose fusioni bancarie o allo sviluppo delle cosiddette aziende Fintech), riteniamo importante far conoscere alle piccole e medie aziende le diverse opportunità, attraverso un percorso di maggiore consapevolezza e conoscenza”. “Negli ultimi due

anni” evidenzia Benazzi “abbiamo incontrato oltre 150 società di capitali di piccola e media dimensione, oltre ad un considerevole numero di investitori professionali. Molte imprese intendevano comprare altre aziende, molti imprenditori e famiglie imprenditoriali volevano vendere le proprie partecipazioni ed altri ancora cercavano soci-investitori che li supportassero nei piani di crescita. Con ragionevole certezza, possiamo affermare che esiste un forte interesse ed una grande sensibilità verso le operazioni di M&A per e tra le PMI, ma per facilitare e diffondere queste operazioni serve uno strumento adeguato e "costruito su misura". Uno strumento semplice, di facile utilizzo, con costi contenuti, che consenta alle aziende (anche attraverso i propri professionisti di riferimento) di “potersi presentare” in modo adeguato e professionale ad una amplia platea di potenziali interlocutori ed allo stesso tempo, consenta ai potenziali interlocutori di poter accedere a quel bacino di opportunità che il mondo delle aziende di minori dimensioni offre. Ci siamo concentrati sulla ridefinizione digitalizzata del tradizionale processo di M&A ponendo la massima attenzione alla riservatezza delle informazioni ed alla eliminazione delle asimmetrie informative. Il risultato è una piattaforma digitale fondata su processi modulari ed automatizzati e completamente digitalizzati per la raccolta, elaborazione, gestione e scambio dei dati e delle informazioni. Un luogo virtuale dove potranno essere pubblicati annunci e scambiate le informazioni necessarie per poter valutare le opportunità di M&A nel mondo delle PMI Italiane.”