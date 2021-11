Anziana di 89 anni morta in casa, indagano i carabinieri

CASALMAGGIORE - I carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore stanno svolgendo accertamenti in un condominio di via Pozzi dove una donna di 89 anni è deceduta. La chiamata al 118 sarebbe stata effettuata dal marito della signora. L'ambulanza è arrivata ma non avrebbe che constatato il decesso dell'anziana mentre i militari sono giunti in pochi minuti sul posto per effettuare un sopralluogo. Presente anche il comandante della Compagnia, maggiore Fabrizio Liberati, per fare chiarezza sull'accaduto.

Nell'appartamento dei due coniugi di via Pozzi si trova ancora il cadavere della 89enne il cui decesso sarebbe avvenuto alle prime luci dell'alba. "Sono andata a lavorare alle 6 questa mattina - racconta una testimone - e i carabinieri erano già qui". Nel corso della mattinata è arrivato anche il magistrato di turno da Cremona per svolgere accertamenti mentre è stata chiamata l'impresa di pompe funebri Mantovani per effettuare il recupero della salma.

SEGUONO AGGIORNAMENTI