Premio Bittanti a Giulio Ferrari e all'associazione The Music Angels

CREMONA - Il giovane volontario Giulio Ferrari, ventunenne residente a Cremona, e l’Associazione The Music Angels, presieduta e fondata da Michela Aurora Petracco, sono i vincitori dell'edizione 2021 del Premio di bontà intitolato a Lidia Bittanti. La consegna del riconoscimento, che lo scorso anno non si tenne in presenza a causa delle restrizioni per la pandemia, è avvenuta questa mattina nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, dell'Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola, di Marilena Antonioli Paloschi e Claudio Bodini, in qualità di rappresentanti delle famiglie Bittanti – Antonioli, promotrici del premio, e di monsignore Attilio Cibolini, delegato dal Vescovo di Cremona. Sono intervenuti alla cerimonia famigliari, amici dei premiati oltre a chi li ha segnalati. L'apposita commissione, riunitasi l’8 novembre scorso, al termine di una attenta e scrupolosa valutazione delle domande pervenute, ha deciso di assegnare un premio di mille euro a Giulio Ferrari, segnalato da Pierluigi Rizzi, Presidente del Circolo Vedo Verde Legambiente-Cremona. Inoltre, la commissione, come previsto dal bando, ha ritenuto di assegnare un premio di 500,00 Euro all’Associazione senza scopo di lucro The Music Angels, presieduta e fondata da Michela Aurora Petracco, segnalata dalla signora Annalisa Baronio.