Ruba il monopattino a un barista e lo rivende, denunciato 31enne

PANDINO - I carabinieri hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Cremona, un 31enne cittadino egiziano per furto ed un 37enne cittadino italiano per ricettazione. Il fatto risale allo scorso sabato quando un giovane barista, dopo avere parcheggiato il proprio monopattino fuori dall’esercizio pubblico, aveva cominciato la sua giornata lavorativa. Nel primo pomeriggio, quando era uscito per spostare il suo mezzo, però non lo aveva più trovato. Denunciato il fatto, i carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche recuperando in breve tempo tutte le immagini di videosorveglianza presenti nella zona e nelle vie circostanti il bar. Proprio analizzando le immagini, i militari hanno potuto chiaramente vedere il momento in cui il ladro saliva a bordo del monopattino allontanandosi furtivamente. I carabinieri hanno così identificato l’autore del furto, un 31enne egiziano già noto alle Forze dell'ordine e residente a Pandino che, dopo essere stato rintracciato, ha confessato il furto ed anche di aver poi rivenduto il monopattino per la cifra di 30 euro ad un suo conoscente; proprio in casa di quest’ultimo, un 37enne italiano residente nel Comune di Rivolta d’Adda, i militari hanno rinvenuto il monopattino che hanno poi restituito al suo legittimo proprietario.