Al CremonaPo un nuovo punto vaccinale

CREMONA - Un altro, importante presidio sanitario in prima linea nella lotta al Covid-19. Da ieri è operativo presso il centro commerciale CremonaPo il nuovo punto vaccinale, allestito in collaborazione con Lloyds Farmacia. Il riscontro è stato da subito di assoluto rilievo, con decine di cremonesi che si sono avvalsi di questo nuovo servizio. Nel corso degli ultimi mesi il contributo delle farmacie impegnate nella lotta alla diffusione della pandemia è stato sempre più rilevante. Sul piano della prevenzione va sottolineato il numero davvero elevato di tamponi rapidi fatti in città e provincia, la gran parte proprio ad opera di Lloyds Farmacia.