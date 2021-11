Alunni a casa il sabato? E' sfida al voto tra genitori

PANDINO - Sabato a scuola o sabato a casa? Questo il succo della sfida tra le due liste di genitori che si presentano per il rinnovo del consiglio d’istituto, elezioni in programma domenica e lunedì al seggio allestito alle scuole medie. Proprio la secondaria di primo grado è l’oggetto del contendere. Da anni si parla di cambiare l’orario delle lezioni, per introdurre la settimana corta. Nel 2019 c’era stata anche una raccolta firme in questo senso, poi il Covid ha bloccato tutto. Nelle scorse settimane alcuni genitori hanno rilanciato la proposta interpellando il dirigente scolastico Giovanni Roglio. Con le elezioni del consiglio d’istituto alle porte, il preside ha invitato gli stessi proponenti a organizzare una lista per poter così essere eletti. Evidentemente si è sparsa la voce e sull’altro versante, si sono organizzati i genitori contro la settimana corta e favorevoli a mentenere lo status quo. Ne è nata una seconda lista e dunque domenica e lunedì la sfida sarà avvincente. Ovviamente non è poi certo che, se dovesse vincere la lista uno, quella pro settimana corta, l’orario delle medie cambierà. Conterà infatti anche il parere degli insegnanti e del personale non docente. Il consiglio, infatti, è formato da otto genitori, otto insegnanti e quattro rappresentanti Ata. I genitori sono in piena campagna elettorale, le motivazioni dei due schieramenti viaggiano via social network e nelle varie chat dei gruppi classe, dalle materne alle medie. Sta ora a mamme e papà degli oltre mille studenti del comprensivo (che ingloba anche primarie e materne di Palazzo e Nosadello) scegliere chi eleggere.