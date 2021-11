Sacerdote 'No vax', in gravi condizioni il parroco di Pontevico

PONTEVICO - Il parroco 59enne di Pontevico, in provincia di Brescia, è stato ricoverato in terapia intensiva per Covid ed è intubato. Secondo quanto scritto dall’edizione bresciana del Corriere della Sera, in paese sono conosciute le posizioni 'No vax' del religioso. A Pontevico, dove c'era stato il primo caso di Covid nel 2020, c'è preoccupazione perché il sacerdote avrebbe incontrato numerosi fedeli, anche anziani, prima di finire in ospedale. (ANSA)

L'ultima messa l'aveva officiata lo scorso 2 novembre; il sacerdote stava già male, parlava a fatica e poco dopo è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia con una diagnosi di Covid 19. E' stato intubato ed è in condizioni critiche.