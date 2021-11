Nutria in piazza, rincorsa e catturata dall'assessore

VIADANA - Una nutria a due passi dalla piazza recuperata dall’assessore. Episodio curioso, ieri mattina, a due passi dalla piazza principale della città. Alcuni cittadini hanno segnalato all’amministrazione la presenza di una nutria, anche di dimensioni non indifferenti, che si aggirava in centro. Sul posto si è portato l’assessore alla Sicurezza Romano Bellini, affiancato da due cantonieri comunali. Lo stesso Bellini è riuscito a farla uscire da sotto la macchina dove si era nascosta. L’animale, ovviamente spaventato, è poi fuggito ma grazie alla prontezza di riflessi dei tre è stato bloccato con uno scatolone e spostato in un habitat più adatto. Il centro di Viadana, non è nuovo a ‘capatine’ di nutrie che alla ricerca di cibo, si spingono anche ben lontano da fossi e corsi d’acqua. Questo anche perché la proliferazione dell’animale è difficilmente controllabile e gli esemplari sono sempre più numerosi.