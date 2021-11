Auto contro pullman, grave una giovane di 23 anni

CREMA - Grave incidente stradale poco dopo le 13 in via Milano; una Ford Fiesta, guidata da una ragazza di 23 anni, si è scontrata contro un pullman di Autoguidovie. Immediati i soccorsi, con l'arrivo sul posto di una ambulanza della Croce Bianca di Rivolta d'Adda, dei vigili del fuoco e della Polizia locale. Viste le condizioni della giovane automobilista, è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso arrivato da Bergamo; la 23enne ricoverata in codice giallo. La strada è completamente bloccata al traffico.

FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI