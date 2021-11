Natalina festeggia 65 anni dietro al bancone

COMMESSAGGIO - «Fu durante la nevicata del 1956 che i miei genitori decisero di aprire il bar che ancora oggi gestisco. Non ricordo una parte della mia vita che non abbia avuto a che fare con un rapporto con il pubblico perché la mia famiglia prima aveva una trattoria: perciò fin dalla nascita sono sempre stata in mezzo alla gente: e ancora lo sono oggi». Un personaggio straordinario quello di Natalina Spagnoli, classe 1938, che mercoledì prossimo festeggerà il traguardo dei 65 anni in mezzo al bancone del Bar Centrale. Intere generazioni di compaesani hanno frequentato e ancora passano tanto tempo nel locale. «Alla base di tutto ci devono essere la passione e la capacità di creare un rapporto con i clienti. Conosco i nomi delle persone, i loro gusti, non manco mai di intrattenermi con loro. A volte con persone difficili ho dovuto fare affidamento a tanta pazienza: ma devo dire che nessuno mi ha mai mancato di rispetto e qualche volta mi è capitato di innamorarmi di qualche cliente...».