Addio a Lucchesi, maestro di golf dei vip

PALAZZO PIGNANO - Il mondo del golf piange la scomparsa a 73 anni di Gianni Lucchesi, il maestro dei Vip. Lo storico istruttore della disciplina sportiva si è spento ieri all’ospedale Maggiore di Crema, dove era ricoverato. Gianni ha insegnato i segreti dei ferri a mezza Milano, nel suo quartier generale del Golf Club Laghetto di Peschiera Borromeo. Da buon cremasco, nella sua attività è stato spesso anche al circolo di Ombrianello, per impartire lezioni a chi si avvicinava a questo sport. «Persona squisita e molto affabile», come lo ricorda Italo Mariani, vicepresidente del Golf club Crema. Gianni Lucchesi lascia la moglie Nicoletta Massobrio (ex consigliere provinciale) e il figlio Alberto, apprezzato golfista. I funerali si terranno domani, 13 novembre, in forma privata, per volere della famiglia.