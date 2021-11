"L'Autismo di casa nostra": convegno con Accendi il buio e Fondazione Sospiro

CREMONA - Il 19 novembre si terrà a Cremona, presso il Salone Bolognini del Seminario Vescovile, il I convegno "L'Autismo di casa nostra - Il Futuro si costruisce oggi". Accendi il Buio, associazione di famiglie di persone con autismo, e Fondazione Sospiro, ente che opera nel settore del sostegno sanitario e socio-sanitario con particolare attenzione al mondo dell'autismo e delle disabilità intellettive, portano in evidenza, per la prima volta nella nostra città, alcuni importanti temi di rilevanza decisiva per la qualità di vita delle persone con autismo e dei loro famigliari. La scelta del titolo principale del convegno racconta molto degli obiettivi e dell’ambizione del seminario. L’intento è costruire un’opportunità di arricchimento personale, culturale e scientifico sia per gli operatori della scuola, dei servizi per l’età evolutiva e per l’età adulta sia per i famigliari e per le stesse persone con autismo.

È di pochi giorni fa la notizia che la giunta di Regione Lombardia ha approvato il primo Piano operativo regionale sull'autismo (POA). Come dichiara Regione Lombardia, "il Piano intende realizzare una rete integrata e interdisciplinare che faciliti l'individuazione precoce delle persone a rischio. Un insieme di relazioni, persone e servizi per supportare i percorsi di diagnosi e il riconoscimento delle eventuali comorbidità e patologie associate. Il piano punta a garantire in modo sostenibile la cura, l'abilitazione e riabilitazione delle persone, in base a priorità specifiche e intensità". Un documento atteso da tempo e del quale si parlerà al convegno grazie all’intervento di un funzionario di Regione Lombardia. E ancora si tratterà di linee guida per il trattamento e la diagnosi delle persone con autismo oltre che delle politiche nazionali per l’incremento delle opportunità di intervento e di inclusione di questa popolazione. L'evento è sold out sia per la partecipazione in presenza che per quella online.