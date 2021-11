Agnadello, auto fuori strada: elisoccorso per un 33enne

AGNADELLO - Attimi di paura, poco prima delle 20, lungo la ex statale Bergamina, la direttrice che collega Dovera a Rivolta d’Adda. A provocarli è stata l’uscita di strada di una Fiat Punto, con al volante un giovane di Pandino.

L’automobilista, di 33 anni, ha perso il controllo sua Punto nel tratto in territorio di Agnadello. E la vettura è finita oltre il ciglio, ribaltandosi e andando completamente distrutta. Tanto, che i primi soccorritori hanno temuto che l’incidente potesse riservare conseguenze più gravi, di quanto si siano poi rivelate. Il personale dell’automedica, inviata dal Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio — il più vicino a quel tratto di strada — ha richiesto, in via prudenziale, l’intervento di un elicottero-ambulanza. È decollato da Sondrio e atterrato poco distante dal punto teatro del fuori strada.

Dopo i primi accertamenti, il 33enne è stato caricato a bordo del velivolo, che ha raggiunto l’ospedale Maggiore di Cremona. Una volta qui, stando a quanto trapelato in nottata, il quadro clinico del paziente è parso meno preoccupante del previsto. Nel frattempo, gli agenti del distaccamento di Crema della Polstrada hanno provveduto ai rilievi, attraverso cui ricostruiranno le fasi dell’incidente. Disagi alla circolazione durante le fasi di soccorso e di recupero della Punto.