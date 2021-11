Padania Acque, riapre lo sportello in via del Macello 8/F

CREMONA - A partire dal 9 novembre, lo sportello clienti di Padania Acque situato in via del Macello 8/F a Cremona riaprirà regolarmente al pubblico, dopo la chiusura temporanea degli scorsi giorni per un guasto improvviso degli impianti. Lo sportello tornerà operativo esclusivamente su appuntamento con i consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 e i sabati dispari del mese dalle 8.30 alle 12.30. È possibile prenotare chiamando il numero verde 800.710.711 oppure scrivendo a appuntamenti@padania-acque.it



Padania Acque ricorda che tutti i servizi destinati ai cittadini sono garantiti telefonicamente ai numeri verdi gratuiti: 800.710.711 per le informazioni riguardanti pratiche commerciali e contrattuali, autoletture e pagamento delle bollette; 800.825.146 per comunicare i consumi dell’acqua; 800.092.645 per le segnalazioni ed eventuali guasti. Padania Acque ricorda, inoltre, che tutti i servizi destinati ai cittadini, quali pratiche commerciali e contrattuali, autoletture e pagamento delle bollette, possono essere effettuati facilmente da casa sia attraverso il sito web www.padania-acque.it “Sportello on line” che attraverso l’applicazione AcquaTap. È possibile altresì inviare richieste a mezzo mail, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@padania-acque.it.