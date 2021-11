Cento ragazzi in strada: caos e polizia in azione... ma è solo un videoclip

CREMONA - Un centinaio di ragazzi in mezzo alla strada, baccano insopportabile. Qualcuno, così, decide di contattare il Comando della Polizia locale per riportare l'ordine. I vigili, al loro arrivo, si trovano di fronte ad una folla fuori controllo tra urla, bandiere sventolate nell'aria e fischi che piovono da ogni parte. Una protesta? Una rivolta? Macché: i ragazzi stanno semplicemente girando un videoclip musicale. Storia delle 18.15 di ieri in via Panfilo Nuvolone, quartiere Cambonino.

Poco più di un equivoco, in fondo. Ma restano il caos seminato nel quartiere e gli atteggiamenti poco amichevoli - per non dire apertamente minacciosi - riservati alla pattuglia della Polizia locale. In supporto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia di Stato: gli agenti hanno provveduto a identificare i cento ragazzi e a ricostruire le motivazioni di quel raduno sregolato. "Solo un po' di concitazione imprevista - commenta il comandante della Polizia locale, Mariarosa Bricchi - con varie persone che sono scese in strada e tutti i condomini affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo. La situazione è rimasta nella tranquillità grazie all'intervento degli operatori di Polizia, che hanno mantenuto il dialogo con i ragazzi". In ogni caso sono in corso accertamenti circa le responsabilità amministrative e penali.